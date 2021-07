Láska je klamlivá

Človek sa dokáže veľmi rýchlo sklamať aj v láske. Poznám to na vlastnej koži, nie len ja, ale aj ostaní.

Život nie je ľahký, ako si niektorí myslia, to platí aj pre lásku. Láska si žiada vždy dvoch. Ak sa navzájom neľúbia obidvaja, láska nemá zmysel. Láska je jednoducho klamlivá. Stretol som dievča, ktoré bolo pekné, milé, teda lepšie stále pre mňa je. Mal som ju nadovšetko rád, no ona žiaľ z môjho života odišla. Nevedel som sa s tým zmieriť ani ešte stále neviem. Neviem, čo som jej spravil alebo nespravil. Stále neviem prečo sa to, čo som poznal zmenilo. Ale stalo sa to, čo sa stalo, nič sa už nedá spraviť. Musím za tým zatvoriť dvere, ktoré sa len ťažko zatvárajú, pretože sme toho spolu veľa prežili. Síce sme spolu boli len krátko, ale za ten čas som si ju obľúbil a viacej som sa do nej zaľúbil. Spoznal som jej rodinu, síce som mal strach, ale úplne normálna rodina, milá a pohostivá. To, čo som poznal už nie je. Stále si myslím, že sa to vráti späť, ale asi to už nebude. Každý sme strojcom svojho šťastia. Pochopil som to, že, keď sa niekto mieša medzi dvoch je to hrozné. Neviem či je pravda, čo mi kto na ňu povedal, pretože, keď človek niekoho ľúbi tak je zaslepený láskou. Mali sme plány, ktoré sa asi už nenaplnia. Ale povedali sme si, že neznamená, že teraz nie sme spolu, že opäť nemôžeme byť spolu. Stále čakám, že ju opäť uvidím, budem ju môcť držať v objatí a zasa sa spolu smiať. Hovoriť si tie básne, čo patrili len nám dvom. Ísť tam, kde sme chceli ísť. Život je raz taký, raz sme hore a raz dolu.

Nechcel som riešiť jej minulosť, chcel som podporovať jej prítomnosť a povzbudzovať jej budúcnosť. Ako vôbec som nechcel lásku nie len na chvíľu a vôbec len na moment. Chcel som ísť vždy vpred, ale už nikdy vzad.

Ako mi niekto povedal, že mám na ňu zabudnúť, to jednoducho nejde. Nechcem jej nič zlé priať ani na to nemám dôvod. Nič zlé sme si nespravili, len sme od seba odišli. To považujem za to zlé, čo nás mohlo postihnúť. Keď už nie sme spolu, tak jej chcem priať, aby bola štátna. Určite sa raz v živote stretneme, pretože svet je malý.

Tunelom, okľukou, šnúrou poľných ciest. Desiatou dedinou a päťdesiatym z miest. Som ju v tvárach hľadal, ale som pochopil, že už jej niet...

Jednoducho. Láska znamená stráviť zbytok života s niekým, koho by sme najradšej zabili, ale nemôžeme, pretože by nám za ňou bolo smutno.

ĎAKUJEM